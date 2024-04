Esplosione Suviana | ritrovato un corpo | vittime salgono a 4 Sindacati in piazza LIVE

(Di giovedì 11 aprile 2024) Disastro e omicidio colposo sono i reati ipotizzati nell'inchiesta aperta dalla procura di Bologna sulla strage alla centrale elettrica di Enel Green Power a. I dispersi sono 3, per i quali ci sono sempre meno speranze. I feriti invece 5, ricoverati con ustioni. L'ipotesi è quella dell'errore umano: verifiche sul collaudo e sui subappalti. Sciopero di 8 ore a Bologna proclamato da Cgil e Uil, 4 ore e mobilitazione in tutta Italia con stop per treni, bus e metro nelle città

nella centrale idroelettrica di Suviana Bargi, in provincia di Bologna, proseguono le complesse operazioni dei sommozzatori dei Vigili del fuoco per la ricerca dei 4 dispersi dopo l’ Esplosione ... (lanotiziagiornale)

Siccità ed incendi, forestali allo sciopero generale, “Temiamo che il 2024 possa essere come l’anno scorso” - Vertenza acuita dai fatti avvenuti in questi giorni a Suviana, in provincia di Bologna, dove l’Esplosione avvenuta in una centrale idro-elettrica ha provocato la morte di… Disclaimer - Il post dal ...mondopalermo

Esplosione nella centrale di Suviana: trovato il corpo di un disperso al nono piano. Ricerche complesse: “Avanti al tatto, visibilità nulla” - Intrappolato a oltre 30 metri di profondità sotto terra: al nono piano del palazzo rovesciato della centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi sul lago di Suviana è stato trovato il corpo di ...ilfattoquotidiano

Esplosione centrale, il bilancio dei morti si alza: trovato il corpo senza vita di uno dei dispersi - Sale tragicamente il bilancio dei morti alla centrale idroelettrica di Bargi, nel camune di Camugnano, sull'Appennino bolognese. Trovato stamane senza vita il corpo di uno degli operai che ancora risu ...bolognatoday