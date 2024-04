Esplosione Suviana | ritrovati due corpi | vittime salgono a 5 Sindacati in piazza LIVE

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 11 aprile 2024) Disastro e omicidio colposo sono i reati ipotizzati nell'inchiesta aperta dalla procura di Bologna sulla strage alla centrale elettrica di Enel Green Power a. I dispersi sono 2, per i quali ci sono sempre meno speranze. I feriti invece 5, ricoverati con ustioni. L'ipotesi è quella dell'errore umano: verifiche sul collaudo e sui subappalti. Sciopero di 8 ore a Bologna proclamato da Cgil e Uil, 4 ore e mobilitazione in tutta Italia con stop per treni, bus e metro nelle città