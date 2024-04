Esplosione Suviana | le ipotesi degli esperti | un problema alla turbina o al trasformatore

(Di giovedì 11 aprile 2024) La tragedia è avvenuta durante la messa in esercizio della, una fase delicata che precede il collaudo vero e proprio. Quanto accaduto sarebbe legatomanutenzione straordinaria e non a unstrutturale. Sul tavolo anche la possibilità che la deflagrazione sia venuta dal gruppo dell’alternatore o da un’altra componente elettrica

Le testimonianze. Il papà del sopravvissuto:: "Con la maglia sul naso ha evitato le esalazioni" - Nicholas Bernardini è stato dimesso dal Bufalini di Cesena. "È sotto choc". Gravi le condizioni degli altri superstiti. Sentiti dai carabinieri gli operai illesi.quotidiano

Esplosione centrale lago Suviana, 3 morti e 4 dispersi. Sindacati in piazza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione centrale lago Suviana, 3 morti e 4 dispersi. Sindacati in piazza. LIVE ...tg24.sky

Esplosione a centrale idroelettrica: operaio veneziano in prognosi riservata a Pisa - L'operaio veneziano coinvolto nell'Esplosione a Suviana è in prognosi riservata a Pisa. Familiari in attesa e medici preoccupati per ustioni e danno inalatorio.lanazione