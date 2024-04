Esplosione di Suviana | si cercano i dispersi Una prima ipotesi sulle cause

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 aprile 2024)di, si. Avanzata unadel disastro: potrebbe essere esploso un alternatore Ancora drammatiche le ricerche all’interno della centrale idroelettrica di, dove martedì mattina una violentaha causato la morte di tre operai e il ferimento di altri cinque. I soccorritori, vigili del fuoco e sommozzatori, non si sono mai fermati da ieri, lavorando anche con l’ausilio di robot per cercare i quattrotra le macerie. Le speranze di ritrovarli vivi sono purtroppo ormai poche. Le squadre di ricerca hanno battuto palmo a palmo ogni centimetro della galleria dove è avvenuta l’, ma al momento non è ...