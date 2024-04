Esplosione a Suviana | riprese le ricerche dei dispersi

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza, sonoledei quattroper l'della nella centrale idroelettrica di. Il bilancio della tragedia, finora, è di 3 morti e 5 feriti. Aperta un'indagine per disastro e omicidio colposo. Oggi a Bologna il corteo in occasione dello sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil.

La procura di Bologna ha deciso di aprire subito un fascicolo di indagine sull’ Esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana , ipotizzando per ora i reati di disastro colposo ... (fanpage)

Intrappolati a oltre 30 metri di profondità . sono ancora lì sotto, dopo l’ Esplosione causata probabilmente da un cortocircuito, quattro dei 15 operai che stavano lavorando alla messa in opera della ... (ilfattoquotidiano)

Esplosione a Suviana e le ricerche dei dispersi, il drammatico racconto del sommozzatore: "Come la Concordia" - L'Esplosione a Suviana ha riportato alla mente dei sommozzatori i ricordi della Costa Concordia. Proseguono le ricerche dei dispersi come "in vita" ...notizie.virgilio

Esplosione di Suviana, le associazioni: «Morti inaccettabili» - Mentre ancora si cercano i dispersi, Anmil denuncia l'aumento degli incidenti sul lavoro: «Drammi che si ripetono con le stesse modalità». Auser: «Vite spezzate da un modello economico che considera l ...romasette

Suviana, la moglie di Vincenzo Garzillo napoletano disperso: «Mio marito chiamato per la grande esperienza» - Cercano di darsi conforto e coraggio a vicenda: Fara Garzillo e Patrizia Buonomo, figlia e moglie di Vincenzo, il 68enne napoletano di Pianura disperso nell'Esplosione di Bargi. «Siamo certe che non ...ilmattino