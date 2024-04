Esplosione a Suviana | l' ultimo disperso è il 68enne Vincenzo Garzillo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sono ore drammatiche sul lago diper i familiari dei lavoratori coinvolti nell'sommersa alla centrale idroelettrica di Bargi, sull'Appennino bolognese. Per tre dei quattro che non erano ancora stati trovati l'ultima speranza è stata spenta dal ritrovamento dei corpi: due questa mattina - Adriano Scandellari, padovano di 57 anni, stella al merito del Quirinale, e Paolo Casiraghi, milanese di 59 anni - e uno in tarda serata, quello di Alessandro D'Andrea, 37enne pisano. Le ricerche dell'di Napoli, proseguono incessanti (TUTTE LE NOTIZIE LIVE).