Esplode pentola a pressione | donna muore sul colpo | cosa è successo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tragedia a Caltagirone, in provincia di Catania, dove una, una pachistana di 46 anni e madre di nove figli, è deceduta a causa dell'esplosione di unamentre cucinava. Laè morta sul. Il Comune ha fatto sapere che pagherà le spese di trasporto della salma in Pakistan. Dopo l'esplosione sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per accertare le cause del tragico incidente, se laera difettosa o se è stata usata in modo non corretto. Questo tipo di incidente domestico è piuttosto raro, ma devastante: se la valvola di sfiato è ostruita laaccumulata all'interno può provocare un'esplosione. L'incidente di Caltagirone porta alla ...