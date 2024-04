Enrico e Benedetta | la reunion di Matrimonio a Prima Vista non porta alla riconciliazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pistoia, 11 aprile 2024 – Lanona una. In tanti in Toscana stanno seguendo, il docu reality di Real Time che racconta la vita di coppie che accettano di sposarsi al buio, conoscendo il partner soltanto all’altare. Un programma arrivatonona edizione che proprio quest’anno vede anche una coppia toscana,Bonechi eCampigli. Nella penultima puntata, i due come le altre due coppie hanno partecipato a un momento che in ogni stagione è sempre di svolta: lacon gli altri concorrenti, che si svolge di solito in un resort e che in questa edizione ha avuto luogo in Val d’Aosta. E’ un weekend nel quale le tre coppie del programma si ...