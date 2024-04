Ennesima rivolta di migranti al Cpr di Gradisca | poliziotti feriti con spranghe e schegge di plexiglas

(Di giovedì 11 aprile 2024)al Cpr did’Isonzo, protagonisti una trentina di ospiti in attesa di espulsione o rimpatrio ed una ventina di. La questura conferma che per sedare la ‘mini’ la Polizia è dovuta intervenire con due squadre reparto. Sono stai sparati alcuni lacrimogeni perché i rivoltosi erano armati di sbarre, punteruoli di fortuna edi. Un poliziotto è stato ferito ad una gamba, una ferita lacerocontusa al ginocchio per cui sono stati necessari 15 punti con 21 giorni di prognosi. Nuovadial Cpr di: la rabbia degli agenti Durante i disordini, afferma il segretario generale Fsp Polizia di Stato, Valter Mazzetti, sarebbero rimasti ...

