Endless Love | Sondaggio | Chi È L’Attore Più Bello Secondo I Social!

(Di giovedì 11 aprile 2024): Burak Ozcivit (Kemal) e Kaan Urgancioglu (Emir) sono i due protagonisti della soap opera turca. Sui, in molti hanno votato ad unper eleggerepiù. Ecco chi è il preferito!ha ormai avuto inizio su Mediaset e la soap opera turca sta riscuotendo un buon successo. In tanti si stanno appassionando alle vicende dei protagonisti e ovviamente il pubblico sta anche conoscendo meglio gli attori protagonisti, Burak Ozvicit (Kemal) e Kaan Urgancioglu (Emir). Attraverso alcuni sondaggi suii telespettatori hanno anche decretato quale siapiù: Burak Ozcivit (Kemal) è il più ...

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa su Canale 5. anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda venerdì 12 aprile alle 14:10 ... (movieplayer)

Endless Love 12 aprile 2024, trama puntata: Kemal fa la sua mossa contro Emir! - Anticipazioni puntata Endless Love di venerdì 12 aprile 2024 Salih rinuncia al suo orgoglio e tende a riavvicinarsi a Zeynep. Quando lei lo cerca sulla sua barca per chiedere scusa, lui sembra intenzi ...msn

Endless Love spoiler 1^ serie, Kemal denuncia il fratello per omicidio: 'Vergognati' - Karen, la testimone che potrebbe confermare che Ozan non ha ucciso nessuno, muore a causa di Tarik. In realtà il ragazzo la colpisce per errore con la pistola che gli ha regalato Emir, che non sa ...it.blastingnews

Endless Love anticipazioni domani 12 aprile: Kemal ha un piano per fregare Emir - Le anticipazioni di Endless Love del 12 aprile Cosa succederà nella prossima puntata della soap turca, in onda domani pomeriggio, dopo la ...televisionando