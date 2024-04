Emozionante testa a testa tra Forte e Trissino Il primo posto se lo giocano nell’ultima gara

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mancano ormai meno di due mesi alla fine della stagione 2023/24 di hockey e, a 50 minuti dal termine della regular season di serie A1, sono pochi i dubbi da sciogliere, fra i quali chi occuperà ilchentirà la disputa di tutte le eventuali belle davanti al proprio pubblico. Ilè occupato, con 64 punti, daldei Marmi che sabato prossimo farà visita al Grosseto; il secondo, con 63, dalche domenica riceverà il Bassano. Dietro di loro già certi il terzodel Follonica (56) e il quarto del Sarzana (54). Lodi 45 e Grosseto 43 siquinto e sesto; Valdagno settimo a 38, mentre per l’ottava piazza sono in corsa Montebello, Bassano (30) e Sandrigo (28). Monza (20), ...

Me contro Te, nozze in arrivo: fiori d'arancio per Luì e Sofi - Dopo la proposta ufficiale, arrivata nell'ottobre del 2021, i due sono pronti a convolare a nozze ...ilgiornale

I Me contro Te si sposano: Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno scelto la data - A tre annni dalla (romanticissima) proposta, le nozze di «Luì» e «Sofì», la coppia idolo dei bimbi, stanno per diventare realtà: «La data è vicina, avremmo voluto farlo prima mi si sono accavallati tr ...vanityfair

Gatti, dedica straziante dopo il gol in Juve-Fiorentina: ecco per chi è l'esultanza - Il difensore bianconeri segna, esulta e poi si inginocchia in mezzo al campo e alza le braccia al cielo: "Non c'è giorno in cui non ti penso" ...corrieredellosport