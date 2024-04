Emma Villas acquista Marche Holiday Villas

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024)spa, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio) quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha finalizzato l’acquisizione di, società di nuova costituzione in cui sono state conferite le attività relative all’affitto di immobili ai fini turistici nellee nel centro Italia. L’operazione si inserisce in un contesto di espansione di, che rafforza la strategia di sviluppo sul territorio italiano, incrementando la capillarità sul territorio e rafforzando la leadership per numero di proprietà in esclusiva. Soddisfatto il ceo Giammarco Bisogno: "L’ampliamento del portfolio di ...