Emis Killa | concerto evento per i 15 anni di carriera a Milano

(Di giovedì 11 aprile 2024)festeggia i 15dicon una FieraLive, i biglietti Nel 2024raggiunge un grande traguardo artistico: 15diche ha scelto di festeggiare con un iconico live show! EM15 si terrà il 2 settembre 2024 a FieraLive, una dataprodotta da Vivo Concerti. I biglietti per EM15 saranno disponibili online su vivoconcerti.com da venerdì 12 aprile alle ore 13:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 17 aprile alle ore 13:00. EM15 sarà uno show epocale in una location d’eccezione a chiusura dell’estate, che omaggerà il mondo dell’hip-hop anche grazie alla presenza di 15 ospiti scelti ...

