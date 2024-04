Emiliano tira dritto nonostante tutto Il piano per il super porto «cinese»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bari è nella bufera. Il campo largo tra Pd e Cinque Stelle è diventato un campo arato da gelide strette di mano. E mentre c’è grande attesa per sapere quello che Micheledirà davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il «feudo» del governatore pugliese resiste. L’obiettivo è tenere ben saldo il controllo politico della Puglia, regione che fino a oggi si è comportata come uno Stato autonomo anche garantendo ampio spazio di manovra alla Cina nelle infrastrutture. Oggi ildi Taranto è gestito dall’Autorità presieduta da Sergio Prete mentre i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli sono gestiti dall’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale presieduta da Patroni Griffi (nominato nel 2017 dall’allora ministro Graziano Delrio e confermato dal primo governo Conte). Ebbene, nei giorni scorsi, ...

