Elly Schlein «irritata» per le inchieste in Puglia | la strigliata a Michele Emiliano | «Mi aspetto un netto cambiamento»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) «Forte irritazione». Il portavoce didescrive così lo stato d’animo della segretaria del Partito democratico, in merito alle vicende giudiziarie che si stanno abbattendo sul centrosinistra pugliese. In un messaggio inviato alla stampa, lo staff difa sapere che lei «ha chiesto massimo rigore e atti concreti al Pd pugliese che ci sta già lavorando». Poi, una parte della nota è indirizzata specificatamente al presidente della: «ha chiesto al presidentedi aprire uncambio di fase in». Il comunicato si conclude con un monito, già ripetuto sul palco di Bari, a «tenere lontani trasformisti e interessi sbagliati. Serve rispetto per la comunità democratica fatta da tanti ...