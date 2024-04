Eliminato | ospiti e sfide | le anticipazioni della registrazione di Amici

(Di giovedì 11 aprile 2024) Anche oggi negli studi Elios è stata registrata una nuova puntata di23. Come la scorsa settimana, anche questa volta c’è stato solo un(a differenza delle prime due puntate), scelto tra due alunni che dopo le tre manche sono finiti al ballottaggio finale. Com’è ovvio che sia, questo articolo contiene spoiler, quindi se non volete sapere nulla fino a sabato sera, questo non è il posto per voi. Dopo l’esito dellesono finiti a ruschio eliminazione: Petit, Lil Jolie e Sarah, il cantante napoletano però è stato il primo a salvarsi. Tra gliserata c’è stato un gradito ritorno: Gaia, che ha presentato il suo nuovo singolo Dea Saffica (in uscita domani).1º ballottaggio Marisol (prima salva), Holden e Petit (al ...

E’ passata già una settimana. Siamo di nuovo qui a parlare di Amici di Maria De Filippi per le anticipazioni dell’attesissima quarta puntata Serale , in onda sabato 13 aprile 2024, su Canale 5. Le ... (superguidatv)

Quali sono gli spoiler della quarta puntata del Serale di Amici 23 condotto da Maria De Filippi? In vista del nuovo appuntamento del sabato sera di Canale 5, in queste ore scopriremo le anticipazioni ... (blogtivvu)

Quarta puntata del serale di Amici particolarmente frizzante. Quella registrata giovedì 11 aprile e in onda sabato 13 aprile in prima serata su Canale 5 ha visto come di consueto numerose polemiche ... (quotidiano)

Anticipazioni serale Amici, tutti gli spoiler del 13 aprile: Eliminato e ospiti - In grande spolvero anche in questa puntata i tre giudici: Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e soprattutto Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo è entrato in studio da solo anche in questa puntata, in una ...quotidiano

Anticipazioni Amici 2024, puntata 13 aprile: ospiti, spoiler, chi sarà Eliminato - La quarta puntata di Amici 2024 in onda sabato 13 aprile: tutte le anticipazioni della registrazione, spoiler, chi sarà Eliminatosoundsblog

Messi Eliminato dalla Concaf Champions Cup ma l’Inter Miami può ancora andare al Mondiale per Club: ecco come - L'Inter Miami di Messi è stato Eliminato dalla Concaf Champions Cup ma può ancora partecipare al Mondiale per Club del 2025: ecco come ...tag24