Elezioni Corea del Sud | vince il centrosinistra | il primo ministro si dimette

I cipollotti con il gambo lungo e verde, ingrediente principe insieme all'aglio della cucina della Corea del Sud, hanno acceso la rabbia degli elettori in vista del voto nazionale per il rinnov0 dei ... (gamberorosso)

Il primo ministro sud Corea no Han Duck-soo si è offerto di dimettersi dopo che il suo partito è stato sconfitto alle Elezioni parlamentari e non è riuscito a riconquistare la maggioranza. Lo ha ... (quotidiano)

Elezioni in Corea del Sud, il premier Han pronto a dimettersi - In Corea del Sud si sono aperti i seggi per le Elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale. I cittadini stati ammessi a un seggio nel distretto di Gwangjin a Seul alle 6 ora… Leggi ...informazione

Corea del Sud, il presidente Yoon promette umiltà dopo la sconfitta elettorale - Il presidente sudCoreano Yoon Suk-yeol ha promesso di riformare gli affari statali per riflettere la volontà popolare dopo la schiacciante sconfitta alle Elezioni parlamentari del suo People Power Par ...ansa

Le Elezioni parlamentari in Corea del Sud sono state un disastro per il presidente - L'opposizione avrà una netta maggioranza in parlamento, e ci sono già le prime conseguenze politiche per Yoon Suk-yeol ...ilpost