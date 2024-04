Elezioni a Firenze | Sara Funaro propone 1 500 case da ristrutturare e affittare a prezzo calmierato

Leggi tutta la notizia su firenzepost

Nel dettaglio il piano prevede: 400 appartamenti a disposizione dei fiorentini a canone su tutto il territorio comunale che, grazie alle convenzioni urbanistiche per le trasformazioni private, saranno messi sul mercato a prezzi abbordabili per 20 anni; 175 appartamenti realizzati dal Comune investendo 30 milioni di euro su immobili pubblici del centro storico e messi in affitto a canone, così localizzati: 50 in Santa Maria Novella, 30 a Sant'Agnese, 50 a San Giovanni di Dio, 20 a San Salvi, 10 a Palazzo Rinuccini e 15 alle Leopoldine in piazza Tasso; 1.000 nuovi appartamenti da grandi interventi pubblico-privato, in cui il Comune investirà risorse proprie per garantirne la sostenibilità economica con un contributo fino a 50 milioni di euro