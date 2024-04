Elezioni a Castel Volturno | salta l’accordo tra i candidati sindaco | Anastasia Petrella corre da sola

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 aprile 2024). Niente accordo,il tavolo per la scelta del candidato unitario a. Gli incontri dovevano avere questo obiettivo, con la costituzione di una solida squadra di governo da candidare alla guida della città ma “questo spirito, purtroppo, è venuto a mancare incontro dopo incontro – ha detto l’aspirante-, dando l’impressione di assistere solo ad una operazione di calciomercato: fare campagna acquisti solo per rafforzare le proprie squadre e/o la propria posizione. Questo atteggiamento ha provocato disillusione e disaffezione che non hanno aiutato il raggiungimento dell’obiettivo”. Dopo aver tentato per oltre due settimane di trovare una soluzione, “ho deciso di interrompere il tavolo tecnico ...