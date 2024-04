Eleonora Giorgi dopo l’operazione per il tumore torna a casa | “Ancora poco e finalmente guarita”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Convidide con i suoi follower la grande gioia, perchéun intervento e quindici giorni di convalescenza. Non un intervento qualsiasi: come spiegato a Verissimo l’attrice, alla quale è stato diagnosticato un cancro al pancreas, ha subito una operazione: “la chemioterapia, ilè andato in necrosi, ora dobbiamo fare presto e toglierlo”. Ora, sul suo profilo Instagramposta un video e spiega: “Sono a, evviva!. Ci si vede presto, è una promessa. E poi parole di gratitudine per lo staff ospedaliero: “Grazie al Professor Giuseppe ...