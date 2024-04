Ecco l' Alfa Romeo Milano | è una delle auto più attese del 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) L'è l'che porta il marchio del Biscione in una nuova dimensioni, oltre a essere unanovità piùdel. Nella storia dell'non c'era mai stata un'elettrica e nemmeno un Suv compatto. Lasi prende entrambi questi primati, ma è disponibile anche in versione ibrida che per ora sarà la preferita dal mercato. Con questa vettura, inoltre, l'torna in un segmento che aveva abbandonato dai tempi della Mito. A livello tecnico laè la primanata completamente nell'era Stellantis e infatti condivide la meccanica con molti altri modelli del gruppo, in primis con la Fiat 600, con la Jeep ...