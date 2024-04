Ecco gli enti che puntano alla loro salvaguardia | Enpa | Oipa | Apac e Lav le realtà più attive

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Per fortuna al mondo esistono delle associazioni in grado di salvaguardare gli animali come:, Ente nazionale protezione animali (fondato per iniziativa di Giuseppe Garibaldi nel 1871),Organizzazione internazionale protezione animali (costituita a Lugano nel 1981, si batte soprattutto per abolire la vivisezione),Associazione protezione animali carpigiana (istituita a Carpi nel 1989 per salvaguardare la vita degli animali) , Vita da cani (nata ad Arese nel 1992 per tutelare i diritti degli animali), Lav Lega anti vivisezione (dal 1977) e tante altre… L’abbandono degli animali è un problema culturale che, per essere risolto, richiede da una parte una forma di educazione e di sensibilizzazione pubblica, dall’altra il rafforzamento delle leggi sulla protezione degli animali. Solo attraverso sforzi coordinati possiamo ...