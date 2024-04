È morto OJ Simpson | icona del football e star di un caso di omicidio | nel 1994

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 aprile 2024) O.J.delamericano tra il 1969 e il 1979, poi, attore in alcuni film, ed entrato nella coscienza collettiva come imputato in un famoso processo pernel, èil 10 aprile 2024, a 76 anni, a causa di un cancro; a comunicarlo, la famiglia attraverso un tweet, che vi proponiamo qui sotto On April 10th, our father, Orenthal James, succumbed to his battle with cancer. He was surrounded by his children and grandchildren. During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace. -TheFamily — O.J.(@TheRealOJ32) April 11, 2024 Il 10 aprile 2024, nostro padre, Orenthal James, ha perso la sua battaglia ...