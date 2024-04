É morto OJ Simpson | ex campione di football e attore accusato di duplice omicidio

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024 Per anni ha occupato le prime pagine dello sport, poi della cronaca nera. Oggi balza nuovamente agli onori della cronaca ma per un motivo molto triste: èOJall’età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Da giovane era stato undiamericano, per poi ritagliarsi una seconda vita come. Poi iniziarono i problemi giudiziari: prima fudi, poi condannato per rapina a mano armata e sequestro di persona. La notizia della morte è stata data dai familiari su X con questa nota: “Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James, ha ceduto alla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. Durante questo ...

