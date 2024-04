E' morto OJ Simpson | aveva 76 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) - E'OJ. L'ex stella della NFL e attore negliNovanta76: era malato di cancro. Il decesso, avvenuto il 10 aprile, è stato confermato dalla famiglia con un post sui social.è stato protagonista di uno dei principali casi giudiziari (fu chiamato "il processo del secolo) degli'90. Nel 1994 fu assolto nel processo per l'omicidio della moglie Nicole Browne del suo amico Ronald Goldman. "Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James, ha perso la sua battaglia contro il cancro, era circondato dai figli e nipoti", si legge nel post. Tutta la vicenda giudiziaria del campione afroamericano ebbe un enorme seguito in America, con una forte componente razziale in una Los Angeles ...