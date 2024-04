E’ morto OJ Simpson | aveva 76 anni

È morto O.J. Simpson , ex campione di football americano: fu accusato dell’ omicidio della moglie Nicole Brown e di un cameriere , e venne assolto al termine di un processo che stregò (e spaccò in due) ... (corriere)

La notizia della morte dell'ex stella della Nfl è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi. OJ era circondato dalla famiglia nella sua casa di Las Vegas. Il processo che lo vide protagonista per ... (ilgiornale)

O J Simpson morto, il processo (e poi l'assoluzione) per l'omicidio della moglie: il caso giudiziario e mediatico che sconvolse gli Usa - Uccise la moglie e un cameriere e nel processo a più alto tasso mediatico che si celebrò fu assolto. La clamorosa vicenda che coinvolse il campione di football americano, e attore, ...ilmessaggero

O.J. Simpson è morto: dai record nello sport al processo per duplice omicidio - Dopo aver lottato contro il cancro si è spento a 76 anni O.J Simpson: la storia di una stella tra luci e ombre e quel processo per duplice omicidio che cambiò per sempre la sua vita ...ultimenotizieflash

O.J. Simpson, morto di cancro l'attore ed ex star del football americano: aveva 76 anni. Fu assolto dall'accusa di omicidio dell'ex moglie - O.J. Simpson, l'ex giocatore di football americano accusato, e infine assolto, del brutale omicidio della sua ex moglie e del suo amico Ronald Goldman nel 1994, è morto a 76 ...leggo