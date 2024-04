È morto O J Simpson | l’ex campione di football americano | nel 1994 fu accusato dell’omicidio della moglie Aveva 76 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 aprile 2024) ÈO. J.diall’età di 76O. J., ex leggendario giocatore dinonché attore di una dozzina di film, tra cui Una pallottola spuntata e Capricorn One. A dare la notizia è stata la famiglia sui social: “Nostro padre, Orenthal James, ha ceduto alla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. Durante questo periodo di transizione, la sua famiglia vi chiede di rispettare i loro desideri di privacy e grazia. La famiglia”. On April 10th, our father, Orenthal James, succumbed to his battle with cancer. He was surrounded by ...