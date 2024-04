È morto O J Simpson | attore ed ex star del football americano Aveva 76 anni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 aprile 2024) L'ex giocatore diO.J., noto soprattutto per essere stato protagonista di uno dei casi di cronaca più controversi degli Stati Uniti, è deceduto dopo una battaglia contro il cancro.76. La notizia del suo decesso è stata confermata dalla famiglia tramite un post su X, dove si legge: "Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James, ha perso la sua battaglia contro il cancro, era circondato dai figli e nipoti". Conosciuto anche come 'The Juice' durante i suoid'oro con i San Francisco 49ers,fu accusato dell'omicidio della sua ex moglie Nicole e del suo amico Ronald Goldman. Il processo, soprannominato "Il processo del secolo", polarizzò l'opinione pubblica americana e alimentò un acceso dibattito ...