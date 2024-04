E’ morto a 76 anni O J Simpson

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) E’all’età di 76O. J.. Il noto ex giocatore di football americano, divenuto poi attore, è deceduto a causa del cancro.divenne però celebre soprattutto per il controverso processo per omicidio della moglie Nicole e dell’amico Ronald Goldman, intentato nei suoi confronti, per il quale è stato assolto dopo un lungo iter che ha diviso l’opinione pubblica. Il caso, lo ricordiamo, fu preceduto da un rocambolesco inseguimento a Los Angeles che venne trasmesso in diretta tv fino al suo arresto in mondovisione. Nel 2008 è stato invece condannato a trentatrédi carcere (dei quali nove senza libertà vigilata) per rapina a mano armata e sequestro di persona; è stato liberato il primo ottobre 2017 ed era attualmente in regime di libertà vigilata. A darne la notizia, sui social, la ...