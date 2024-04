E la festa continua! | clip esclusiva del film di Robert Guédiguian da oggi al cinema

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un incontro magico quello tra Ariane Ascaride e Jean-Pierre Darroussin in E la!, il nuovodiin uscita. Un appuntamento mancato (o forse no) tra Ariane Ascaride e Jean-Pierre Darroussin, con lo zampino di Proust e di Marsiglia, la città in cui non è mai troppo tardi per una cena. Ecco gli ingredienti delladi E la!, la nuova pellicola dineida11 aprile distribuita da Lucky Red. Ariane Ascaride, musa e compagna di vita di, stavolta veste i panni di Rosa, cuore e anima del quartiere popolare nella vecchia Marsiglia. La donna ...