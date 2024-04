“È finita | dai” Beatrice Luzzi travolta | scoppia un nuovo caso E c’è anche chi parla di “vergogna”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il Grande Fratello 2023 si è concluso, da oltre due settimane, e lasciando il testimone a L’isola dei famosi 2024, eppure, è ancora nei pensieri dei suoi telespettatori che sono divisi in due fazioni distinte. I Perletti e i Luzzer. I primi hanno scatenato una forte polemica sui social a causa di un’intervista di. Ignorando il meccanismo che c’è dietro ad un settimanale di gossip e a come si pubblica il volume di una rivista e come si sceglie il titolo in copertina i Perletti hanno scatenato il panico, tra Twitter ed Instagram, per via dell’ultima intervista cheha rilasciato al periodico Chi. Il cui titolo l’ha fatti infuriare. Grande Fratello,scontro trae Perla: ci pensano i fan Sin da quando Alfonso Signorini ha letto il ...