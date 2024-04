Duolingo | l’app che diventa triste cambiando icona! Eccone i motivi

L’Agenzia delle Entrate entra nell’era digitale con l’App ‘IO. Tutte le scadenze fiscali a portata di smartphone - Grazie all'app "IO", si rivoluziona la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate: i servizi e le informazioni saranno più accessibili.immobiliare

Pavetta and Dani from «The Witcher» unexpectedly find themselves in Duolingo - The Witcher», or The Witcher, has gone far beyond a series of books and games: there are Netflix series, an official manga, anime, a board game, an ...itc.ua

Korea Times' Korean Language Speaking Contest ignites interest in keen learners - The global surge in interest in the Korean language is undeniable. As such, there has been plenty of attention on The Korea Times' inaugural Korean Language Speaking Contest.koreatimes.co.kr