Due italiani su tre contrari agli stop per il Ramadan | l’odio social dopo i casi di Pioltello e Turbigo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilè ufficialmente terminato e ora,un mese ricco di polemiche, si può analizzare il suo effetto sugli. Quest’anno, più di altri, si è parlato molto delle celebrazioni per la fine del mese sacro di digiuno: il caso della scuola chiusa a, lo scontro tra sindaco e comunità islamica ae la recente richiesta di sospensione delle lezioni al Politecnico hanno portato al giudizio dell’opinione pubblica l’opportunità di dare modo alle famiglie musulmane di celebrare insieme ai propri cari la fine del, rendendola di fatto una giornata di festa. Un gesto che rappresenterebbe una grande segnale di apertura e integrazione ma che forse glistessi non accetterebbero di buon grado. Secondo quanto emerge da una ricerca condotta ...

