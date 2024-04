Due gambizzati soccorsi in strada a distanza di 4 ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) I quattro colpi di pistola sparati alle gambe in mezzo al traffico di viale Marche, martedì alle 18.15, avevano fatto temere per Antonio A., sinti di 44 anni originario di Torre Annunziata e senza fissa dimora a Milano (vive in un camper dalle parti di via Val Maira, a Niguarda), con tanti precedenti ma non dal curriculum criminale pesante. Operato all’ospedale Niguarda, è fuori pericolo ma resta sotto osservazione, soprattutto a livello vascolare. Il suo aggressore non ha ancora un nome: sono in corso le indagini dei carabinieri che nel frattempo hanno ascoltato la testimonianza della moglie del ferito alla quale, apprendiamo, non risulta che il marito avesse avuto screzi con qualcuno. Verosimile che l’agguato sia collegato a "questioni familiari". Al momento, non sembra che aggressore e vittima si fossero dati appuntamento e non è escluso che il primo (ripreso dalle telecamere, che ...