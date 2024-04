Due corpi ritrovati a Suviana | le vittime salgono a cinque Restano due dispersi | tra cui Alessandro D’Andrea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bargi (Bologna), 11 aprile 2024 – Due. Sono quelli di Adriano Scandellari, 57 anni di Padova, e di Paolo Casiraghi, 59 anni di Milano. Ledella strage nella centrale idroelettrica dicosì a. Si cercano ancoraD'Andrea, 37 anni nato a Pontedera, e Vincenzo Garzillo, 68 anni di Napoli. Sono queste le ultime notizie che arrivano dalla centrale idroelettrica di, nell’Appennino bolognese, dove un enorme dispiegamento di soccorritori è impegnato da tre giorni nelle ricerche dei. Il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, in merito all’inchiesta in corso per disastro colposo e omicidio colposo, ha sottolineato che sono già state ascoltate alcune persone e che ...