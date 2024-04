(Di giovedì 11 aprile 2024) Ladi Dublino del 22 maggio èlontana, ma ildel grande ex Jerzyevidentemente avverte la responsabilità di...

Dudek stuzzica ancora il Milan: 'Spero in una finale di Europa League contro il Liverpool, la storia è nota...' - La finale di Dublino del 22 maggio è ancora lontana, ma il Liverpool del grande ex Jerzy Dudek evidentemente avverte la responsabilità di essere considerata la grande favorita per la conquista ...calciomercato