Ducati e Shell | una partnership che continua

Ducati and Shell renew their longstanding technical partnership for a further three years - Lubricant giants Shell have extended their partnership with Bologna brand Ducati for a further three years, following 25 years of collaboration. The oil firm will continue to supply Ducati’s factories ...motorcyclenews

Ducati e Shell ancora insieme - Shell si conferma partner Ducati per il rifornimento di olio motore nello stabilimento italiano e in quello tailandese ...formulapassion

Imola, perché la Coppa d'Oro Shell del 7 aprile 1958 segnò la storia del Motomondiale - La gara sul circuito del Santerno rappresentò uno spartiacque: fu la prima senza Guzzi, Gilera e Mondial, ma regalò spettacolo grazie a MV Agusta, Guzzi ('privat') e campioni come Provini, Ubbiali e S ...gazzetta