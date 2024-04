“Drogata e violentata nel campo rom” Ragazzina di 14 anni in ospedale a Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 –: questo avrebbe raccontato alla polizia unadi 14soccorsa nelrom di via di Salone a. L’adolescente è stata trasportata dal 11 all’Bambino Gesù. Sono in corso le indagini per verificare il resoconto della vittima che ha riferito di essere stata abusata e narcotizzata, e individuare gli eventuali responsabili. Notizia in aggiornamento