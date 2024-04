Dramma nel calcio | calciatrice professionista strangolata dal marito

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 aprile 2024) Denunciato più volte, arrestato e liberato, un uomo ha ucciso l’ex moglie strangolandola davanti a suo figlio Lo sport è sempre mezzo di amplificazione delle notizie. Quando avviene qualcosa che riguarda in particolar modo il mondo del, questo ha una risonanza diversa rispetto al quotidiano. Motivo per cui la speranza è che quanto accaduto in questi giorni in Argentina, possa avere un effetto sulla coscienza mondiale. La notiziatica, che ha sconvolto l’intero Paese, è quella della morte di Florencia Guiñazú. La ragazza in questione era unadi 30 anni che militava nella prima divisione nazionale con il Club Atlético Argentino de Mendoza. Ma era anche mamma, modella, tatuatrice e Tecnico Superiore in Igiene e Sicurezza sul Lavoro. Minuto di silenzio della Nazionale Argentina (Ansa Foto) – Cityrumors.itUna ...