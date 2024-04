“Dove sono Boldrini e le femministe?” Bernardini De Pace tuona sul Ramadan

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) «lae l'associazione Non Una di Meno? Cidonne chiuse in un recinto come oche e nessuna di loro proferisce parola». A dirlo l'avvocato AnnamariaDe, tra i maggiori esperti di diritto della famiglia in Italia. È ammissibile quanto successo a Centocelle? «Assolutamente no! Parliamo di persone che vengono in Italia e non si vogliono integrare alle leggi, alle abitudini, agli usi, alle correttezze del nostro Paese. Mettere le donne chiuse in una gabbia, come galline, significa disprezzare la femminilità. Se una persona è onesta si adegua e si integra. Altrimentidei cafoni, vigliacchi e insopportabili». Per fortuna non tutti i musulmanicosì... «Mi riferisco a coloro che si comportano in un determinato ...