Dopo nove anni Sorrentino torna a Cannes con “Parthenope”

Novellara (Reggio Emilia), 11 aprile 2024 - Vigili del fuoco e forze dell’ordine sono intervenuti in mattinata in strada Boschi, nelle campagne tra San Bernardino di Novellara e Bagnolo, per ... (ilrestodelcarlino)

Una partita spettacolare, una delle più belle degli ultimi anni. Il 3-3 tra Real Madrid e Manchester City lascia forse rimpianti ad entrambe per come si era messa la partita. Il City, in gol dopo ... (sportface)