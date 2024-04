Dopo 75 anni | ecco una nuova agenda per la sicurezza transatlantica Parla l’amb Sessa

(Di giovedì 11 aprile 2024)75comprendiamo la lungimiranza della Nato. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rimarcato pochi giorni fa l’versario della nascita dell’Alleanza Atlantica. Di fronte alle crescenti sfide per il Patto, e in vista del prossimo summit Nato di Washington, la Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi) organizza a Roma il 15 e 16 aprile, in collaborazione con la Divisione diplomazia pubblica del Segretariato della Nato, una conferenza internazionale per approfondire le principali tematiche alle quali è confrontata oggi l’Alleanza Atlantica, che sarà aperta da un indirizzo di saluto proprio dal Capo dello Stato. Airpress hato delle sfide che la Nato si sta preparando ad affrontare, e che saranno al centro dell’evento, conasciatore ...

Pontedera, 11 aprile 2024 – Per giorni ha lottato tra la vita e la morte. Poi è arrivata la drammatica notizia che ha sconvolto Pontedera e la Valdera. Un’intera comunità è sotto Choc per la morte, a ... (lanazione)

Raffaella Carrà, l'enigma (irrisolto) della casa “invendibile”. Dopo tre anni è ancora "terra di nessuno" - Vivere come Raffaella Carrà Un sogno realizzabile. La casa di Roma nella quale ha vissuto la celebre artista scomparsa nel 2021 è in vendita. Si tratta dello storico appartamento in via Nemea 21, zon ...informazione

E’ morto O.J. Simpson, vita controversa fra football e cinema - ROMA (ITALPRESS) – Lo statunitense O.J. Simpson, all’anagrafe Orenthal James Simpson, è morto ieri, a Las Vegas, all’età di 76 anni, Dopo una lunga lotta contro il cancro. Lo ha reso noto la famiglia.lanuovasardegna

Donna di 37 anni muore annegata a Rimini: un giovane si è tuffato in mare ma non è riuscito a salvarla - Tragedia a Rimini, dove una donna di 37 anni è annegata davanti alla spiaggia di Miramare. La donna si è immersa in acqua e, per cause da chiarire, non è più riemersa. Un giovane sconosciuto ha ...fanpage