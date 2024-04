Donnarumma | pioggia di critiche sui giornali francesi | 3 in pagella | “Indifendibile | Psg in finale con Keylor Navas”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo la sconfitta intera 3-2 contro il Barcellona nell’andata dei quarti didi Champions League, la stampa francese non ha lesinatonei confronti del Psg. Nel mirino ci è finito soprattutto Gianluigi, reo di aver commesso diversi errori tra cui quello che ha spianato la strada al gol di Raphinha, e in generale autore di una partita ben al di sotto della sufficienza. Emblematiche in questo caso le pagelle deitransalpini. L’Equipe ci è andato giù pesante con un 3, motivando come segue: “Una sua uscita catastrofica è stata salvata una volta da Nuno Mendes sulla linea. Ma sulla seconda non è stato possibile. A differenza della partita di ritorno a Madrid nella fase a eliminazione diretta nel 2022 (1-3), il portiere italiano questa volta ha la possibilità di recuperare la prossima ...