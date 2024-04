Donnarumma | L’Equipe impietoso | il Psg in semifinale e in finale Champions ci andò con Keylor Navas

(Di giovedì 11 aprile 2024), ovviamente, dopo la sciagurata prestazione offerta ieri sera contro il Barcellona (qui le sonore bocciature di Le Parisien e de) in Francia è un caso. In Italia, tranne il solito Fabio Capello che evidentemente è immune all’assurda autocensura che avvolge la narrazione del calcio nazionale, bene o male si sono tutti girati dall’altra parte. Persino a PrimeVideo che fino a ieri sera sembrava invece una mosca bianca. Gigio ha messo il suo zampino (o zampone) in tutti e tre i gol del Barcellona: con un’uscita bassa che alla fine si è rivelata un assist di Raphinha; con un passaggio sbagliato che ha innescato la rete del 2-2 e infine rimanendo piantato sulla linea di porta mentre Christensen saltava indisturbato nell’area piccola e sbatteva in rete il pallone proveniente da calcio d’angolo.ovviamente oggi ...

Donnarumma, serata da incubo in PSG-Barcellona 2-3: L'Equipe gli dà 3 in pagella, Le Parisien 3.5 - CHAMPIONS LEAGUE - Il PSG si arrende al Barcellona al Parco dei Principi e purtroppo uno dei peggiori in campo risulta essere Gigio Donnarumma: i suoi errori in ...eurosport

Donnarumma per lui una valanga di critiche, notte da dimenticare in Champions League - La performance di Gigio Donnarumma nel match PSG-Barcellona ha scatenato una valanga di critiche dalla stampa francese. Serata nera per Donnarumma Durante la partita di andata dei quarti di finale di ...baritalianews

Donnarumma ci ricasca, è pioggia di critiche: "Incorreggibile in Champions" - Donnarumma e la Champions: non va. Quella appena trascorsa è stata una serata horror, l'ennesima per il portiere azzurro con il Psg nella massima competizione europea. Coinvolto, in negativo, in due d ...sportmediaset.mediaset