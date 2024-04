Donnarumma | disastro-Champions | due gol regalati | Psg ko in casa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) La due giorni diLeague, con l'andata dei quarti di finale, ci ha regalato quattro partite di altissimo contenuto tecnico e di grande spettacolo. Diciotto gol in totale, la media di 4,5 a partita. E se molti di questi sono autentiche prodezze (Dembelè, Valverde, Foden etc.), altri però hanno denotato non pochi errori difensivi. Per quanto riguarda la partita tra Paris Saint-Germain e Barcellona, vinta dall'undici di Xavi per 3-2 in rimonta al Parco dei Principi, protagonista in negativo è stato, ancora una volta, il nostro Gigio. Portiere prima del Milan e poi della Nazionale, alfiere dell'Europeo vinto solo 3 anni fa,vive ancora una carriera fatta di troppi alti e bassi. Grandi parate e grandi disattenzioni. Così, come nella fase a gironi, quando aveva “tradito” contro il Newcastle vittorioso 4-1 in ...