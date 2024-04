Donna di 37 anni muore annegata a Rimini | un giovane si è tuffato in mare ma non è riuscito a salvarla

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tragedia a, dove unadi 37davanti alla spiaggia di Mira. Lasi è immersa in acqua e, per cause da chiarire, non è più riemersa. Unsconosciuto ha cercato invano di, rischiando a sua volta la vita. Sul corpo della 37enne è stata disposta l'autopsia.

