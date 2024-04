Donna di 37 anni morta dopo un bagno in mare

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUnadi 37è deceduta questa mattina sulla spiaggia di Rimini, pareunin. È successo al136 di Miradi Rimini intorno alle 10. Sul posto la Capitaneria di Porto, la polizia di stato, i vigili del fuoco e il 118, tutti soccorsi allertati da un uomo che ha tentato di soccorrere la. Sembra infatti che il primo a rendersi conto delle difficoltà che la 37enne, originaria della provincia di Taranto e residente nel Milanese, sia stato un ragazzo che non ha esitato ad entrare in. Il giovane, di origine nordafricana, che ha rischiato di annegare a sua volta è riuscito a trascinare a riva la 37enne.Sul posto i sanitari del 118 le hanno praticato il massaggio cardiaco e ...

