Donazioni tra genitori e figli | ecco quando non bisogna pagare le imposte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) Letrasono tassabili? A chiarirlo è una recentissima sentenza della Cassazione, secondo cui non esiste un obbligo generalizzato di sottoporre a tassazione leindirette e informali. La tassazione, infatti, scatta solo se si verificano determinate circostanze. Vediamo quali. I chiarimenti della Cassazione La Cassazione ha chiarito che sulleinformali e indirette di modico valore e che non sono registrate in atti ufficiali, non sono dovute lesulle. Leinformali consistono nella donazione di una somma di denaro, o di un bene, mentre quelle indirette consistono nell’acquisto di un bene a favore di un’altra persona. Ad esempio, il bonifico genitore/o di ...