Disponibile il video del singolo di Lomas “Una sottile linea di demarcazione”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 11 aprile 2024) foto di NanuMILANO – Fuori ildeldi“Unadi”, regia di Claudio D’Avascio, tratto dall’album omonimo già in radio ein fisico e digitale (Crisler Music Publishing / Believe). «Con questo– afferma– vorrei comunicare di come una storia d’amore intensa e così profonda, esperienza che ho vissuto anche io, possa in un certo senso essere il frutto della più grande serenità e felicità ma allo stesso tempo, a livello metaforico, un grande “conflitto”, che può portare a sentimenti contrastanti, dispetti, litigi e torti che fanno parte della vita amorosa di due persone, forse ancora troppo acerbe, per poter reggere la pressione ed amare in maniera libera e incondizionata. ...