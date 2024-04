Disney+ sarà presente alla Milano Design Week 2024 con installazioni Pop Up speciali

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha annunciato che, inserendo all’evento delle instzioni Pop Upovviamente ispirate ad alcuni dei suoi film e serie di maggior successo internazionale. Addentrandoci nello specifico della questione, dgiornata del 17 al 21 aprile in quel di via Tortona 10, 19, 20 e 36, saranno presenti ben 5 diversi spazi vetrina tematizzati, riservati ad un pubblico adulto ed ispirati ad alcuni prodotti noti ed apprezzati da critica e pubblico, quali Povere Creature!, Sh?gun, The Bear, Grey’s Anatomy, The Walking Dead e tanti altri ancora. La Casa di Topolino ha aggiunto che questa iniziativautile per il pubblico italiano per ...